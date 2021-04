Formel 1: Nach Mazepin-Vorwurf zu Mick Schumacher - Haas-Boss reagiert

Für Nikita Mazepin läuft es aktuell in der Formel 1 noch nicht rund. In beiden bisherigen Rennen - und auch in beiden Qualifyings - musste er sich seinem Haas-Teamkollegen Mick Schumacher geschlagen geben. Nachdem sich der Russe deswegen über einen Nachteil gegenüber Schumacher beschwert hatte , hat nun Teamchef Günther Steiner reagiert.

Teamchef Steiner hat nun Verständnis für die Aussagen seines Piloten gezeigt. "Wenn man sich in seine Position versetzt, geht das alles in die Psyche rein, er ( Mick Schumacher, Anm. d. Red. ) fährt mehr, das hilft bestimmt nicht", sagte Steiner im Gespräch mit RTL/ntv .

Als großen Vorteil empfindet er die Mitgliedschaft von Schumacher in der Ferrari Academy aber dennoch nicht. "Ich würde sagen, es ist kein Vorteil. Nikita fährt ja auch im Simulator. Fahren ist immer gut. Du lernst immer was. Aber eigentlich ist es sehr wenig in einem zwei Jahre alten Auto in Fiorano", stellte der Haas-Boss klar.