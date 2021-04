NBA: Dallas Mavericks fügen Warriors Pleite zu, Nets in den Playoffs

Die Mavs haben den Warriors nicht nur eine 133:103-Niederlage zugefügt, sondern dabei auch einen ganz besonderen Lauf hingelegt. Mit einem 28:0-Run setzte sich das Team von Head Coach Rick Carlisle nicht nur vorentscheidend ab, es war auch der zweitlängste Lauf einer NBA-Franchise in den vergangenen 20 Jahren. ( Alles Wichtige zur NBA )

Für die Warriors lief dagegen absolut nichts zusammen. Zur Halbzeit stand ein 29:72-Rückstand auf der Anzeigentafel, so wenige Punkte hatte das Team in der Ära von Trainer Steve Kerr in einer ersten Halbzeit noch nie erzielt.