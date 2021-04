Leon Draisaitl über deutschen NHL-Rekord: "Wusste das überhaupt nicht"

Den deutschen Rekord in der NHL hatte Eishockey-Star Leon Draisaitl gar nicht auf dem Zettel.

Draisaitl hatte beim 6:1 seiner Edmonton Oilers bei den Winnipeg Jets mit einem Tor und einem Assist Sturm als besten deutschen Scorer in der NHL-Geschichte abgelöst. Der Kölner benötigte für seine 510 Punkte in Hauptrunde und Play-offs nur knapp sieben Jahre, während Sturm in 14 Spielzeiten insgesamt 509 Punkte gesammelt hatte.