BMI: DFB sollte "seine Position sehr deutlich machen"

Das Bundesinnenministerium will in der "Freisler-Affäre" beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) keine Handlungsempfehlung abgeben.

Das Bundesinnenministerium will in der "Freisler-Affäre" beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) keine Handlungsempfehlung abgeben, bezieht jedoch klar Stellung gegen taktlose Vergleiche. "Wir wollen hier keine Ratschläge erteilen. Aber der DFB sollte seine Position zu dem Thema sehr klar deutlich machen", sagte ein Sprecher dem SID am Dienstag.