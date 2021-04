2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel 1:1, Serra trifft für KSV

Kiel-Coach Werner: "Können auch befreit aufspielen"

Die Mannschaft von Ole Werner verpasste als Tabellenvierter die Chance, am Hamburger SV vorbeizuziehen. Die KSV hat im Vergleich zum Tabellendritten HSV allerdings noch zwei weitere Nachholspiele in der Hinterhand.

Nürnberg knackte mit dem Remis die 40-Punkte-Marke und hat damit auch rechnerisch den Klassenerhalt sicher. "Es ist schön, dass das jetzt in trockenen Tüchern ist. Aber wir hatten uns ein bisschen mehr vorgestellt und wollen auch zuhause gewinnen. Mit dem Punkt müssen wir am Ende leben", räumte Club-Trainer Robert Klauß ein. ( Tabelle der 2. Bundesliga )

Nürnberg im Alu-Pech - Kiel eiskalt

Dennis Borkowski (31.) brachte die Nürnberger quasi aus dem Nichts in Führung. Nach der Pause hätten Asger Sörensen (53.) und Georg Margreitter die Führung der Hausherren ausbauen können, beide scheiterten aber am Aluminium. Auf der anderen Seite nutzte Janni Serra (67.) per Kopf die erste Kieler Torchance in der zweiten Hälfte zum Ausgleich. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)