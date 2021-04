ESPN: Moritz Wagner zu Orlando Magic

Für Wagner wäre es in dieser Saison bereits die dritte NBA-Station. Im März war der Berliner von den Washington Wizards an die Boston Celtics abgegeben worden, die ihn vier Wochen später entließen.

Wagner, dessen erste Station seiner NBA-Karriere die Los Angeles Lakers waren, bietet sich damit die Möglichkeit, sich für einen neuen Vertrag in der US-amerikanischen Profiliga zu empfehlen. Dass er dort durchaus eine Rolle spielen kann, zeigte der 2,11-Meter-Athlet in dieser Spielzeit in Washington. Bei Orlando hofft er auf längere Einsätze, das Team ist Letzter in der Eastern Conference.