Traditionsbruch in Wimbledon: Spielfreier Sonntag wird ab 2022 gestrichen

Ab 2022 wird bei dem Grand-Slam-Turnier auf dem "Heiligen Rasen" auch am Sonntag am Ende der ersten Turnierwoche, dem sogenannten "Middle Sunday", gespielt. Dies gab der All England Lawn Tennis Club (AELTC) am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. (Kalender der ATP-Saison 2021)