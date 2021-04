Früherer Schumacher-Kontrahent Callum Ilott wird Ersatzfahrer bei Alfa Romeo

Callum Ilott, in der abgelaufenen Saison im Formel-2-Titelkampf knapp von Mick Schumacher geschlagen, steigt als Ersatzfahrer in die Formel 1 auf.

Der Brite Callum Ilott, in der abgelaufenen Saison im Formel-2-Titelkampf knapp von Mick Schumacher geschlagen, steigt als Ersatzfahrer in die Formel 1 auf.

Wie Alfa Romeo am Dienstag mitteilte, nimmt der 22-Jährige diese Rolle beim Schweizer Team ein, wenn der Pole Robert Kubica wegen Verpflichtungen in anderen Rennserien nicht zur Verfügung steht.

Zudem soll Ilott mehrere Einsätze in freien Trainings erhalten, den ersten am kommenden Freitag in Portimao im Rahmen des Großen Preises von Portugal. Stammfahrer bei Alfa Romeo sind der finnische Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi aus Italien.