Wimbledon: Corona-Regeln für Federer, Zverev und Co. - Disqualifikation droht

Wimbledon-Spieler müssen in Blase bleiben

Mehr noch: Trotz der gesellschaftlich erleichterten Rahmenbedingungen im Zuge der Pandemie, dass in Großbritannien und damit auch in London bis zum Turnierstart am 28. Juni viele Einrichtungen des öffentlichen Lebens wieder geöffnet sein werden, dürfen sich die Spieler quasi wie gehabt nur in einer Blase isoliert bewegen. (die WTA-Weltrangliste)