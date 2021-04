Kampf um die Bundesliga: HSV geht laut Trainer Daniel Thioune "All-In"

Der Hamburger SV will im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga die Kehrtwende schaffen und geht laut seinem Trainer Daniel Thioune deshalb jetzt "All-in".

Nach vier Spielen in Serie ohne Sieg geht der Hamburger SV im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga jetzt "All-in". Das kündigte Trainer Daniel Thioune (46) vor dem Nachholspiel gegen den Karlsruher SC am Donnerstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) an.