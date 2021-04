Dylan Groenewegen gibt Comeback beim Giro d'Italia

Dylan Groenewegen steht nach seiner neunmonatigen Sperre vor der Rückkehr in den Profi-Radsport. Der Niederländer startet beim Giro d'Italia.

Der niederländische Radprofi Dylan Groenewegen steht nach seiner neunmonatigen Sperre vor der Rückkehr in den Profi-Radsport. Der 27-Jährige vom Team Jumbo-Visma soll beim Giro d'Italia (8. bis 30. Mai) erstmals wieder an einem Rennen teilnehmen. Das teilte seine Equipe am Dienstag mit. Zum Aufgebot gehört auch der Deutsche Paul Martens (Rostock).