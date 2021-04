NHL, Leon Draisaitl: Oilers-Star fehlt wohl bei Eishockey-WM 2021

Eishockey-WM in Lettland mit Leon Draisaitl?

Die Erfolge des Ausnahmeathleten in der NHL werfen jedoch auch eine große Frage auf: Was passiert während der Eishockey-WM 2021 in Lettland (21. Mai bis 6. Juni LIVE im TV auf SPORT1 ) - kann Deutschland dort auch auf den Eishockey-Superstar zählen?

NHL-Playoffs beginnen später - und wohl mit Oilers?

Warum terminlich aus deutscher Sicht überhaupt Not besteht: Aufgrund eines Corona-Ausbruchs bei den Vancouver Canucks war die reguläre NHL-Saison bis zum 19. Mai verlängert und ein genauer Playoff-Starttermin bisher noch nicht festgelegt worden. Inzwischen scheint aber klar, dass dieser wohl frühestens kurz vor dem Start der Eishockey-WM am 21. Mai liegen kann.

Zudem schreiben die Coronaregeln des Eishockey-Weltverbandes IIHF vor, dass ein Spieler erst drei Tage Einzel- sowie drei Tage Team-Quarantäne hinter sich bringen muss, bevor er in Riga in einem WM-Match aufs Eis darf. "Am siebten Tag dürfte der Spieler in den Wettkampf eingreifen", erklärte DEB-Sportdirektor Christian Künast dazu.