Hansi Flick verabschiedet sich vom FC Bayern und dankt Hasan Salihamidzic

Das gab der deutsche Rekordmeister in einer Pressemitteilung am Dienstagvormittag bekannt. Flick hatte darum gebeten, aus seinem bis 2023 datierten Vertrags auszusteigen. Er wird als heißester Anwärter auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw nach der EM 2021 gehandelt.

Salihamidzic dankt Flick ausdrücklich

Flick selbst, der mit den Bayern in der Saison 2019/20 sechs Titel gewonnen hatte, schloss Salihamidzic ebenfalls in seine Abschiedsworte mit ein. Seine Rede im Wortlaut:

"Für mich werden die vergangenen zwei Jahre unvergesslich bleiben. Die Emotionen, die Siege, die Titel, aber auch die tägliche Arbeit auf dem Platz hat mir sehr viel Spaß gemacht – es war eine herausragende Zeit. Erfolg hat man nur gemeinsam! Ein Trainer ist nichts ohne sein Team und ich hatte das Glück, hier in München auf fantastische Spieler zu treffen und auf einen Staff und ein Trainerteam das Unglaubliches geleistet hat. Danke, Jungs, danke Kathleen! Ein besonderer Dank geht auch an Präsident Herbert Hainer, sowie an den gesamten Vorstand um Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diese großartige Mannschaft zu trainieren. Ein Wermutstropfen bleibt: Die größten Erfolge in dieser Zeit konnten wir nicht mit den Fans feiern. Ich habe sie in jedem Spiel vermisst. Für die Zukunft wünsche ich der FC Bayern-Familie nur das Allerbeste. Es ist keine Floskel, wenn ich sage: 'Es war mir eine sehr große Ehre.'"