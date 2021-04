eSport: Heß zum zweiten Mal eDEL-Champion

eSportler Tim "Timasy" Heß vom Eishockey-Spitzenklub Red Bull München hat seinen Titel in der eDEL erfolgreich verteidigt.

eSportler Tim "Timasy" Heß vom Eishockey-Spitzenklub Red Bull München hat seinen Titel in der eDEL erfolgreich verteidigt. Der 21-Jährige aus Bad Nauheim setzte sich im Play-off-Finale mit drei Siegen in der best-of-five-Serie gegen seinen Gegner Kevin "Keuschemisch" Berg durch. Insgesamt verlor Heß in der gesamten Endrunde nur eine Partie.