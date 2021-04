Wichtige Quali-Punkte für Tokio: Deutsche Skateboard-Meisterschaften finden statt

Deutschlands Top-Skater treffen sich in Köln © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Nach langer Ungewissheit gibt es gute Nachrichten für die deutschen Olympia-Anwärter im Skateboarden. Die deutschen Meisterschaften finden trotz der Corona-Pandemie am kommenden Wochenende in Köln statt. Das teilte der Deutsche Rollsport und Inline-Verband (DRIV) mit. Damit bekommen die deutschen Top-Skater um die 14-jährige Lilly Stoephasius die Chance, sich wichtige Quali-Punkte für die Skate-Premiere in Tokio zu sichern.