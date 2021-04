Snooker-WM: Ex-Champion Mark Selby komplettiert Viertelfinale

Die Runde der letzten Acht bei der Snooker-WM ist komplett. Der dreimalige Champion Mark Selby schafft den Sprung im Crucible Theatre in Sheffield ebenfalls.

Der dreimalige Champion Mark Selby hat das Viertelfinale bei der Snooker-WM im Crucible Theatre in Sheffield komplettiert. Der 37 Jahre alte Engländer, Titelträger von 2014, 2016 und 2017, setzte sich im letzten Achtelfinale (best of 25) mit 13:7 Frames gegen den Nordiren Mark Allen durch.