Juventus Turin: Morddrohungen gegen Andrea Pirlo und Sohn Niccolò Pirlo

Pirlo tut sich als Juve-Trainer schwer

"Jeder hat die Macht zu sagen, was er will, aber in diesem Fall wäre mein Fehler, der Sohn eines Trainers zu sein, den, wie es sein sollte, jemand nicht mag. Versetzen Sie sich in meine Lage, wie würden Sie sich fühlen?", spricht er die Absender dieser Nachrichten, bei denen es sich offenbar um Juve-Fans handelt, an.