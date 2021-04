Serie A: Juve-Star Gianluigi Buffon gründet Akademie für junge Torhüter

Gianluigi Buffon will sein Wissen an die Nachwuchstorhüter weitergeben © Imago

Der Älteste denkt an die Jungen: Gianluigi Buffon (43), Torhüterlegende von Italiens Rekordmeister Juventus Turin, wird eine Akademie für Nachwuchskeeper gründen.

Am Projekt beteiligen sich einige der besten Torwarttrainer Italiens.

"Buffon Summer Camp" startet im Sommer

Im Sommer startet das "Buffon Summer Camp", in mehreren Ortschaften finden einwöchige Ausbildungen statt. Los geht es im Badeort Marina di Pietrasanta in der Toskana, Buffon wird dabei sein.

"Ich glaube an die Notwendigkeit, Jugendliche auszubilden. Das ist vor allem in einer komplizierten Zeit wie dieser besonders wichtig", so Buffon: "Jeder Jugendliche bekommt ein personalisiertes Training, mit dem seine technischen Fähigkeiten entwickelt werden sollen."