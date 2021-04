Sprinterin Lückenkemper in den USA schon geimpft

Anzeige

Die deutsche Topsprinterin Gina Lückenkemper hat in ihrer Wahlheimat Florida bereits eine Corona-Impfung erhalten.

Die deutsche Topsprinterin Gina Lückenkemper hat in ihrer amerikanischen Wahlheimat Florida bereits eine Corona-Impfung erhalten. "Ich wurde auch schon einmal geimpft. In Florida ist das seit dem 5. April für alle ab 18 möglich. Nicht nur für US-Bürger, sondern auch für Personen, die über einen längeren Zeitraum in Florida leben. Unter diese Regelung falle auch ich", sagte die Vizeeuropameisterin über 100 m von Berlin 2018 bei Sport1.

Dass sich sämtliche deutschen Starter vor den Olympischen Spielen in Tokio impfen lassen, ist für die 24-Jährige fraglich. "Es soll ja in naher Zukunft ein Impfangebot für alle Olympiakandidaten geben. Damit kann jeder, der will, eine Impfung bekommen. Ob auch alle geimpft werden möchten, ist eine andere Frage", sagte Lückenkemper: "Auch gibt es ja gesundheitliche Gründe, die eine Impfung ausschließen."

