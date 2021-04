Ilkay Gündogan: City-Star über Klopp, BVB und die Champions League

Im Halbfinale trifft der deutsche Nationalspieler mit City auf Paris Saint Germain, bevor dann das große Finale am 29. Mai in Istanbul stattfindet. Dort soll Gündogans Traum vom Champions-League-Triumph in Erfüllung gehen.

Gündogan hadert heute noch mit Niederlage

"Es gibt ein Spiel in meiner Karriere, über das ich immer noch viel nachdenke", hadert Gündogan. Nach einem Last-Minute-Treffer von Arjen Robben in der 89. Minute waren damals jegliche Hoffnungen der Schwarz-Gelben geplatzt.

"Wir fühlten uns so gut. Ich hatte eine meiner besten Spielzeiten überhaupt und habe sogar in diesem Spiel getroffen. Es wäre die Kirsche auf der Sahne gewesen. Es fühlte sich wie ein Albtraum an. Selbst nach dem Spiel konnte ich es nicht verstehen", erinnert er sich heute noch an diesen Tag.