Darmstadts Dursun verdirbt VfL Bochum den Abend

Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen vorentscheidenden Sieg im Aufstiegskampf verspielt. Der Tabellenführer verlor am Montagabend beim SV Darmstadt 98 trotz Führung mit 1:3 (0:0) und muss nach der neunten Saisonniederlage wieder auf die Verfolger schauen. Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz drei zwar, doch Bochum hat als einziges Team der Top 5 der Liga kein Nachholspiel ausstehen.

Robert Tesche (74.) hatte die Bochumer mit seinem vierten Treffer in den vergangenen drei Partien in Führung gebracht. Christian Clemens (79.) und Torjäger Serdar Dursun (81.) drehten per Doppelschlag die Partie für die Lilien. Mit seinem 21. Saisontreffer sorgte Dursun für die Entscheidung (86.), Darmstadt kann damit auch rechnerisch nicht mehr absteigen.