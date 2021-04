Schach: Nepomnjaschtschi fordert Schach-Weltmeister Carlsen heraus

Der norwegische Schach-Weltmeister Magnus Carlsen trifft bei seiner Titelverteidigung im November in Dubai auf den Russen Jan Nepomnjaschtschi.

Der norwegische Schach-Weltmeister Magnus Carlsen trifft bei seiner Titelverteidigung im November in Dubai auf den Russen Jan Nepomnjaschtschi (30). Der 30-Jährige gewann das Kandidatenturnier im eigenen Land in Jekaterinburg.

Dazu reichte dem Tabellenführer des Turniers, an dem acht Spieler aus fünf Nationen teilnehmen, in der 13. Runde ein Remis gegen den Franzosen Maxime Vachier-Lagrave. Vor der abschließenden Runde am Dienstag kann der Weltranglistenvierte nicht mehr eingeholt werden.