Darts, PDC Super Series, Tag 3: Van Duijvenbode siegt, Barney zieht zurück

Was für ein Abend für den Auberginen-Mann!

"Aubergenius" Dirk van Duijvenbode hat sich am dritten Tag der PDC Super Series 3 im hessischen Niedernhausen seinen ersten Titel geschnappt. Im Finale schlug er seinen niederländischen Landsmann Martijn Kleermaker mit 8:6 und durfte sich nicht nur über ein Preisgeld von 10.000 Pfund (rund 11.500 Euro), sondern auch über den ersten PDC-Triumph seiner Karriere freuen.

Zuvor hatte van Duijvenbode unter anderem Krzysztof Ratajski geschlagen, der es bei der vergangenen WM immerhin in das Viertelfinale geschafft hat.

Cross und Suljovic früh raus

Am dritten Tag des Super-Series-Events in Deutschland schieden die nominell stärksten Spieler bereits früh aus. Für Rob Cross war im Achtelfinale gegen Jason Lowe Schluss, auch Mensur Suljovic musste in der Runde der letzten 16 seine Koffer packen - er unterlag Brendan Dolan mit 5:6.