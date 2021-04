DEL: Eisbären verlieren auch im Halbfinale Spiel eins

Die Eisbären Berlin stehen in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch im Halbfinale nach dem ersten Spiel mit dem Rücken zur Wand. Der siebenmalige Meister unterlag in der heimischen Arena dem ERC Ingolstadt mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) und muss nun am Mittwoch in Ingolstadt sowie am Donnerstag wieder in Berlin gewinnen, um noch das Endspiel zur erreichen.