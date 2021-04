3. Liga: FC Bayern II verliert - Abstiegssorgen wachsen

Der FC Bayern muss immer mehr um den Abstieg der Reserve-Mannschaft bangen. Das Team von Martín Demichelis und Danny Schwarz verliert am Montag klar.

Die Abstiegssorgen der Reserve des FC Bayern in der 3. Liga wachsen weiter an.

Der Vorjahresmeister verlor zum Abschluss des 34. Spieltages gegen den 1. FC Saarbrücken am Montagabend 0:4 (0:2) und steht nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg auf dem 18. Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwei Zähler.

Für Bayern war es die höchste Saisonpleite und die fünfte Heimniederlage in Folge. "Die Jungs haben alle hohe Ansprüche, aber das ist die raue Fußballwelt. Wir werden sie wieder aufbauen, draufhauen bringt jetzt natürlich nichts", meinte Trainer Danny Schwarz: "Das Schöne am Fußball ist, dass er verrückt ist. Wir haben noch die Möglichkeit, den Klassenerhalt zu schaffen, auch wenn uns jetzt jeder nach so einem Spiel erstmal abschreibt."