2. Bundesliga: 0:0 gegen Aue - Aufstieg rückt für KSC in weite Ferne

In einer ereignisarmen Partie hatte Pascal Testroet per Kopf die erste Chance für die Gäste (5.). Auf der Gegenseite scheiterte Kyoung-Rok Choi mit einem Schlenzer an Keeper Philipp Klewin (13.). Im zweiten Durchgang waren die Hausherren aktiver. Nach einem Fehlpass von John-Patrick Strauß war Klewin auch gegen den eingewechselten Benjamin Goller zur Stelle (48.), die größte Chance für Aue vergab Philipp Riese kurz vor Schluss per Freistoß.