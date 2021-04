Olympia: Weltverband weist erneut Einspruch von Prothesen-Sprinter Leeper ab

Der beidseitig unterschenkelamputierte US-Sprinter Blake Leeper hat im Kampf um seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio einen weiteren Rückschlag kassiert. Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) wies am Montag einen erneuten Einspruch des 31-Jährigen ab, der mit seinen speziellen Prothesen auch bei Wettkämpfen nicht behinderter Sportler starten will.