Formel 1 beschließt Sprintrennen bei drei Grand Prix schon für 2021

Neues Qualifying-Format bereits in dieser Saison © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Es ist offiziell: Schon in diesem Jahr fährt die Formel 1 an drei Rennwochenenden ein Sprintrennen. Diese sollen das Qualifying ersetzen.

Die Formel 1 hat die Einführung von Sprintrennen schon in der laufenden Saison beschlossen.

Wie der Automobil-Weltverband FIA am Montag mitteilte, habe die Formel-1-Kommission einstimmig für das neue Qualifying-Format gestimmt. Der neue Modus soll zunächst bei drei Rennen, zwei davon in Europa, zum Einsatz kommen. Welche dies sein werden, ließ die FIA noch offen. Medienberichte nennen Silverstone (17./18. Juli), Monza (11./12. September) und Interlagos (6./7. November). ( Rennkalender der Formel 1 2021 )

Domenicali freut sich auf "dreitägigen Kampf"

"Das Format wurde entwickelt, um die Action auf der Strecke zu steigern und die Fans auf neue und innovative Weise zu begeistern", hieß es in dem FIA-Statement: "Es schafft auch die richtige Balance zwischen der Belohnung von Fahrern und Teams nach Leistung und gibt anderen die Möglichkeit, sich am Samstag durch das Feld zu kämpfen, um die Chancen im Rennen am Sonntag zu erhöhen." (Die Fahrer der Formel 1)