Nach Pleite gegen ALBA Berlin: FC Bayern in der EuroLeague unter Druck

Früh hatte sich für die Basketballer des FC Bayern ein Debakel gegen ALBA Berlin angekündigt, am Ende kassierten die Münchner beim 62:100 (30:52) ihre bislang höchste Pleite in der Bundesliga. Vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel in der EuroLeague gegen Armani Mailand könnte die Stimmung kaum schlechter sein.

Bei den Bayern "funktioniert nichts"

"Es hat nichts funktioniert", sagte Bayern-Topscorer D.J. Seeley (16 Punkte) bei MagentaSport , "wir waren von Anfang an nicht bereit. Wir müssen jetzt wieder trainieren und gucken, was wir tun müssen, um wieder besser zu sein."

Es geht nun darum, schnell den Resetknopf zu drücken. Schon am Mittwoch kommt der italienische Pokalsieger mit einem 2:0 im Rücken zum dritten Duell. Die Bayern müssen gewinnen und am Freitag ein weiteres Mal, wenn sie ein Entscheidungsspiel erzwingen wollen.

Druck in der EuroLeague

Auch Geschäftsführer Marko Pesic glaubt noch an ein Weiterkommen. "Wir haben von acht Vierteln in zwei Vierteln zwei Spiele verloren", sagte der frühere Nationalspieler. Der Gegner habe "viel mehr individuelle Qualität", so Pesic: "Das haben wir durch Einsatz, durch Motivation und auch durch taktische Einstellung wettmachen können. Was man aber nicht wettmachen kann, ist die fehlende Erfahrung."