Eishockey: Holzer und Peterka stoßen zum DEB-Team

Der langjährige NHL-Profi Korbinian Holzer, der künftige US-Legionär John Peterka als Debütant sowie sieben weitere DEL-Asse stoßen zur zweiten Phase der WM-Vorbereitung ab Dienstag zum Aufgebot der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Nach den beiden knappen Länderspiel-Niederlagen in der Slowakei am Wochenende (3:4 n.P./1:2) verändert Bundestrainer Toni Söderholm seinen Kader wie erwartet deutlich und greift vor allem auf frisch in den DEL-Playoffs ausgeschiedene Spieler zurück.