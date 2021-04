DFB: Präsident Keller vergleicht Vize Koch mit Nazi-Richter Freisler

DFB-Präsident Keller nennt auf einer Präsidiumssitzung seinen Vize Koch in einem Atemzug mit Nazi-Richter Freisler. Er entschuldigt sich. Konsequenzen drohen dennoch.

Der DFB-Präsident soll seinen Vize Rainer Koch in einer DFB-Präsidiumssitzung mit Roland Freisler verglichen haben. Das berichten Bild und Spiegel . Der Vorfall soll sich am vergangenen Freitag ereignet haben.

Freisler gilt als bekanntester Strafrichter des nationalsozialistischen Deutschlands. Von 1942 bis zu seinem Tod 1945 war er Präsident des Volksgerichtshofes und ist damit verantwortlich für über 2600 Todesurteile, unter anderem gegen die Hitler-Attentäter und die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Zudem war er auch an der "Wannsee-Konferenz" beteiligt, auf der der Holocaust beschlossen wurde.

Keller entschuldigt sich für Nazi-Vergleich

Kellers Vergleich soll eine Reaktion auf eine vorherige Rede Kochs gewesen sein. "Manchmal fallen in Kontroversen Worte, die nicht fallen sollen und nicht fallen dürfen. Dafür habe ich mich in aller Form persönlich im Gespräch wie auch schriftlich bei Rainer Koch entschuldigt. Er hat die Größe, die Entschuldigung anzunehmen, wofür ich ihm dankbar bin", erklärte der DFB-Präsident in einer Mitteilung, die Bild und Spiegel vorliegt.