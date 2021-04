Olympic Virtual Series: eSports-Event startet vor Olympia 2021

Im Vorfeld zu den Olympischen Spielen wird es ein ESports-Event mit dem Namen Olympic Virtual Series geben, in dem sich Spieler verschiedener Sport-Games messen.

Die Olympischen Sommerspielen 2021 finden vom 23. Juli bis zum 08. August in Tokio statt. Im Zuge dessen werden kurz vorher die allerersten Olympic Virtual Series (OVS) ausgetragen - eine eSports-Variation des großen Sportwettkampfes. Man wolle mit diesem Schritt neue Zielgruppen erreichen und Zuspruch für das Stattfinden der Spiele erhöhen. Aufgrund der weltweiten Pandemie ist noch nicht sicher, ob die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden können.

Die Olympic Virtual Series starten vor den Olympischen Sommerspielen und sollen vom 13. Mai 2021 bis zum 23. Juni 2021 laufen. In folgenden Disziplinen werden sich Spieler aus der ganzen Welt virtuell messen:

Kommen bald Shooter zu Olympia?

Diese Spiele zu integrieren, ist ein guter Anfang. Allerdings wird es keinen Freifahrtschein für alle eSports-Games darstellen. Wie der IOC-Chef Thomas Bach häufig betont, wird es COD oder Counter Strike nicht so schnell in Verbindung mit den Olypischen Spielen zu sehen geben. Das würde in seinen Augen gegen die Olympischen Werte sprechen.