Valorant: Karibik-Map Breeze offiziell vorgestellt

Der Ausflug nach Valorants Breeze (zu Deutsch: Briese) ist wohl das, was einem Urlaub im Jahr 2021 am nächsten kommen wird. Ein exotisches Idyll mit Sandstränden und Ruinen, das von einem zerfallenen Schiffswrack geziert wird. Am Wochenende wurde die neue Map nach einigen Andeutungen offiziell vorgestellt, schon am 27. April könnt ihr selbst darauf spielen.