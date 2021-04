Matthäus wird RTL-Experte und analysiert DFB-Team

"Wie gewohnt, werde ich die Spiele objektiv, aber auch wenn nötig kritisch begleiten", sagte Matthäus. Er hoffe, ergänzte der Weltmeisterkapitän von 1990, dass die DFB-Auswahl an frühere Erfolge anknüpfen könne.

Matthäus ist seit der Saison 2012/13 als TV-Experte für Sky tätig. RTL hält die exklusiven TV-Rechte an den DFB-Partien in der WM-Quali und zeigt allein in diesem Jahr noch insgesamt neun Spiele.