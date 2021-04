TSG Hoffenheim macht bei Social-Media-Boykott gegen Hetze im Internet mit

Die TSG Hoffenheim beteiligt sich am Social-Media-Boykott © Imago

Die TSG Hoffenheim beteiligt sich am Kampf gegen Rassismus, Hass sowie Intoleranz im Internet und wird vom 30. April bis zum 3. Mai seine Kanäle in den sozialen Netzwerken abschalten.

Mit ihrem Boykott beteiligen sich die Kraichgauer an einer Initiative der englischen Premier League-Klubs. Wie in England richtet sich auch die Aktion der TSG an die Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram.