Stürmer Emrehan Gedikli erhält Profivertrag bei Bayer Leverkusen

"Emre wurde fußballerisch komplett am Kurtekotten ausgebildet. Ein Angreifer mit einem ausgeprägten Torriecher", sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes in einer Vereinsmitteilung. "Er hat sich in der Junioren-Bundesliga sehr treffsicher gezeigt und auch bei den Profis sein Potenzial bereits unter Beweis gestellt. Nun erhält er die Chance, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln."