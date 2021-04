FC Bayern, Top-Transfers: Hier würde sich Julian Nagelsmann einreihen

Empfahl sich in den letzten Jahren mit starken Leistungen für die Bayern, zu denen er im Sommer wechselt. Trotz mancher Formschwankung ist er in München als Abwehrchef der Zukunft eingeplant und könnte mit seinem Landsmann Hernández künftig die Innenverteidigung bilden.

Der Dritte im Bunde der 35-Millionen-Männer. Allerdings auch derjenige, der das viele Geld am wenigsten wert war. Setzt man die Anzahl der Bundesliga-Spiele in Relation zu seinem Preis, hat er dem FC Bayern pro Spiel exakt eine Million Euro gekostet.

Einer der großen Flops der Neuzeit. Mit großen Erwartungen und für eine stattliche Summe kam der Marokkaner von AS Rom. Zwei Jahre später ging er mit einem satten Verlust von zehn Millionen zu Juventus. In seinen ganzen 24 Bundesliga-Spielen von Beginn an, überzeugte Benatia nur selten.

Selten waren 25 Millionen Euro so gut angelegt. Der Flügelflitzer mit dem starken linken Fuß von rechts kam 2009 mit 25 Jahren von Real Madrid und schoss die Bayern 2013 zum Champions-League-Triumph. Acht Meistertitel, fünf Pokalsiege und eine Auszeichnung zum Fußballer des Jahres (2010) sprangen ebenso heraus. 99 Tore und 62 Vorlagen in 201 Bundesliga-Spielen sprechen für sich.

Der "King" kam von Juventus Turin und laborierte immer wieder an Verletzungsproblemen. Ist er jedoch fit, zeigt er seine Extraklasse. In mittlerweile 197 Einsätzen für den FC Bayern kommt er auf 39 Tore und 48 Vorlagen.. Vor allem in der Champions League brilliert er mit 24 Scorerpunkten in 35 Partien.