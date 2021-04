Lothar Matthäus folgt auf Uli Hoeneß als Länderspiel-Experte bei RTL

Lothar Matthäus nimmt den nächsten Job als TV-Experte an. Der deutsche Rekordnationalspieler wird künftig auch für RTL arbeiten. Das gab der Kölner Sender am Montag bekannt.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Matthäus bleibt Sky trotz RTL-Tätigkeit treu

"Wie gewohnt, werde ich die Spiele objektiv, aber auch wenn nötig kritisch begleiten", sagte Matthäus. Er hoffe, ergänzte der Weltmeisterkapitän von 1990, dass die DFB-Auswahl an frühere Erfolge anknüpfen könne.

Matthäus ist seit der Saison 2012/13 als TV-Experte für Sky tätig. RTL hält die exklusiven TV-Rechte an den DFB-Partien in der WM-Quali und zeigt allein in diesem Jahr noch insgesamt neun Spiele.