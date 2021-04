Dardai glaubt an Klassenerhalt: "Wir haben es in der eigenen Hand"

Die Erfolge der Konkurrenz lassen Trainer Pal Dardai nicht am Klassenerhalt von Fußball-Bundesligist Hertha BSC zweifeln. "Wir haben sechs Spiele und alles in der eigenen Hand", sagte Dardai am Montag. Die Berliner befinden sich aufgrund mehrerer Coronafälle noch immer in einer häuslichen Quarantäne, die mindestens bis zum 29. April andauert.