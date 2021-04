RB Leipzig: Markus Krösche geht, Julian Nagelsmann will gehen - RB bleibt gelassen

Nicht nur der Erfolgstrainer will den Verein verlassen (und zu den Bayern wechseln) , sondern auch der Sportdirektor geht. Doch RB Leipzig geht mit der Sachlage auffällig gelassen um. Weil sich die Verantwortlichen ziemlich sicher sind, auch aus dieser Situation gestärkt hervorzugehen.

Julian Nagelsmann steht vor einem Wechsel nach München, die Gespräche laufen. Der Vertrag mit Markus Krösche wurde aufgelöst . Von Krise oder Zukunftssorgen ist am Cottaweg in Leipzig, wo neben dem hochmodernen Trainingszentrum auch die RB-Geschäftsgebäude steht, trotzdem nichts zu spüren.

Krösche sah sich nicht aus der Überholspur

Für Nagelsmann werden sie viel Geld bekommen. 25 Millionen Euro, heißt es, sei das Preisschild, das dem FC Bayern mitgeteilt wurde . Die Leipziger, das ist zu hören, gehen von einer Einigung aus, sogar schon kurzfristig. Nachfolger könnte Jesse Marsch werden, der schon als Co-Trainer unter Ralf Rangnick bei RB gearbeitet hat und gerade zum zweiten Mal Meister in Österreich wird. Er kennt sowohl die Philosophie und die Strukturen als auch alle handelnden Personen.

In Salzburg arbeitete Marsch schon mit Christopher Vivell zusammen, dem damaligen Scouting-Chef unter Sportdirektor Christoph Freund. Und Vivell, gerade 35, soll jetzt ein Hauptgrund gewesen sein, warum Markus Krösche die Leipziger nach nicht einmal zwei Jahren schon wieder verlässt. Denn vor dieser Saison installierte Vorstandschef Oliver Mintzlaff den hochgelobten Vivell als Technischen Direktor in Leipzig - an der Seite von Sportdirektor Krösche. Gleichberechtigt.