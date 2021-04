Entfernen vom Unfallort, Ampel missachtet: Ogier muss 7000 Euro zahlen

Sebastien Ogier wird wegen eines Verkehrsdelikts zur Kasse gebeten. Der Rallye-Weltmeister ist bei einem Rennen in Kroatien einen Unfall verwickelt.

Der siebenmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier muss wegen seiner "Flucht" nach einem Verkehrsunfall in Zagreb auf dem Weg zum Start 5000 Euro Strafe zahlen.

Ogier hatte am Sonntagmorgen auf dem Weg zum Startpunkt der Wertungsprüfung auf einer mehrspurigen Straße versucht, rechts an einer Bushaltestelle zu halten. Dabei rauschte eine Privatperson mit einem BMW in die Beifahrerseite des Toyota.