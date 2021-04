Sportwetten: Manchester City Favorit in Paris

Der englische Topklub Manchester City geht als Favorit in das Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain am Mittwoch.

Der englische Topklub Manchester City geht laut bwin als Favorit in das Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain am Mittwoch. Die Quote für einen Auswärtssieg liegt für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola bei 2,15. Für einen Erfolg des Bayern-Bezwingers gibt es drei Euro für einen Euro Einsatz.