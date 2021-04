ManUnited-Legende Eric Cantona zeigt keine Reue nach Kung-Fu-Tritt

26 Jahre nach dem Kung-Fu-Tritt

Cantona: "Bin tausende Male beleidigt worden"

Der mittlerweile 54-Jährige beleuchtet in einem neuen Film "The United Way" den Aufstieg von Manchester United. In dem Film ist der Franzose als Co-Writer und Sprecher beteiligt gewesen. Ab dem 24. Mai kann diese Szene dann erneut öffentlich diskutiert werden.