Wegen Super League: UEFA-Boss Aleksander Ceferin droht mit Sanktionen

In Sachen Super League ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nun kündigte UEFA-Boss Aleksander Ceferin Konsequenzen für bestimmte Vereine an.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat angekündigt, die Vereine bestrafen zu wollen. "Jeder muss für das, was er getan hat, Konsequenzen übernehmen", erklärte Ceferin in der Mail on Sunday.