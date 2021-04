Alexander Zverev will erneut keinen Davis Cup spielen

Alexander Zverev wird aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr nicht im Davis Cup antreten. "Meine Meinung hat sich nicht geändert", sagte Deutschland bester Tennisspieler am Montag vor Beginn des ATP-Turniers in München.

Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann hatte angekündigt, in dieser Woche mit Zverev über eine mögliche Teilnahme am Davis Cup zu sprechen. Die Viertelfinalrunde findet in dieser Saison in drei Städten statt.