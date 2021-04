HBL-Boss Frank Bohmann kündigt verschärftes Hygienekonzept an

Anzeige

Frank Bohmann ist Geschäftsführer der Handball-Bundesliga © FIRO/FIRO/SID

SID

Angesichts der verschärften Corona-Situation in der Handball Bundesliga kündigt Geschäftsführer Frank Bohmann ein verschärftes Hygienekonzept an.

"Derzeit werden neben den üblichen täglichen Schnelltests zwei PCR-Tests pro Woche durchgeführt. Wir werden hier auf mindestens drei PCR-Tests erhöhen", sagte Bohmann dem SID vor der turnusmäßigen Sitzung der Klubs der beiden höchsten Spielklassen am Mittwoch. (Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga)

Auch die Vereine und Spieler werden wieder verstärkter in die Pflicht genommen. "Wir müssen unbedingt die Präventionsmaßnahmen einhalten. Da ist sicher in der letzten Zeit eine gewisse Ermüdung eingetreten", sagte Bohmann, "die Spieler müssen sich an die Regeln halten, dazu müssen wir sie ermahnen."

Pläne für die Durchführung eines Saison-Abschlussturniers, bei dem die Mannschaften in einer "Bubble" zusammengezogen werden und die Bohmann im SPORT1-Interview angesprochen hatte, hat die HBL inzwischen wieder verworfen.

Quarantäne-Trainingslager eine mögliche Option

Quarantäne-Trainingslager, wie in der Fußball-Bundesliga für den Saisonendspurt geplant, sind in der HBL derzeit ebenfalls nicht vorgesehen. Aber, so sagte Bohmann: "Das Modell liegt bei uns in der Schublade."

Derzeit befinden sich zwei Vereine der HBL (Bergischer HC und HSC Coburg) sowie sechs Klubs der 2. Liga in Quarantäne. Bislang wurden in der Bundesliga bereits 41 Saisonspiele wegen Corona abgesagt. "Derzeit sind alle Spiele neu terminiert", sagte Bohmann. Dennoch: Der HBL läuft die Zeit immer mehr davon, will sie die Spielzeit mit 38 Begegnungen für alle Vereine bis zum 27. Juni über die Bühne bringen.

Eine Verlängerung der Spielzeit wäre laut Bohmann allenfalls bis zum 30. Juni möglich. Denn bereits am 11. Juli ist der Abflug der Nationalspieler zum Olympischen Turnier in Tokio geplant. Zudem laufen Ende Juni auch die Verträge der Spieler aus.