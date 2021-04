Fighting Games: Red Bull Kumite kehrt 2021 zurück

Nach einer kurzen Pause im vergangenen Jahr, kehrt Red Bull Kumite 2021 zurück. Das Invitational findet am 22. und 23. Mai in London statt. Bisher war lediglich Street Fighter ein Teil der Eventreihe. Zusätzlich zu dem gewohnten 16-Spieler-Invitational in Street Fighter V präsentiert Red Bull dieses Jahr zudem ein Showcase zu dem bald erscheinenden Guilty Gear Strive, mit einem Line-Up aus 12 Spielern.

Die Spieler, die ein Teil von Red Bull Kumite sind, werden über die nächsten Wochen hinweg angekündigt. Wie gewohnt gibt es die Möglichkeit, sich mit einem Last Chance Qualifier für Street Fighter V zu qualifizieren. Dieser findet am 2. Mai statt.

Frischer Wind für Street Fighter V

Red Bull Kumite konnte bereits in der Vergangenheit mit hochkarätigen Spielern und einer interessanten Charakter-Vielfalt überzeugen. Sowohl der Live-Stream, als auch das Erlebnis vor Ort waren dabei aufwändig in Szene gesetzt. Zuschauer können sich hier also auf ein herausragend produziertes Turnier freuen, in dem es Street Fighter V auf höchstem Niveau zu sehen gibt.