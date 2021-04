SAT.1: Über eine Million Zuschauer bei der Formel E

Das Formel-E-Rennwochenende in Valencia hat Sat.1 gute Einschaltquoten beschert. Über eine Million Zuschauer schalteten an den beiden Renntagen ein.

Das Formel-E-Rennwochenende in Valencia hat Sat.1 gute Einschaltquoten beschert. Während der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen am Samstag bei 7,3 Prozent lag, konnte der Wert am Sonntag auf 8,3 Prozent gesteigert werden. Über eine Million Zuschauer schalteten an den beiden Renntagen ein.