Tennis: Rafael Nadal setzt vor French Open Ausrufezeichen

Zwar triumphierte Nadal in Barcelona "erst" zum zwölften Mal - es war aber gut einen Monat vor den French Open auch ein Zeichen an seine Konkurrenz.

Nach dem nächsten vergeblichen Angriff auf den Thron von Sandplatzkönig Rafael Nadal flüchtete sich Stefanos Tsitsipas in Galgenhumor. "Bravo Rafa. Wie viele Titel sind es jetzt? 28? 28 Titel in Barcelona sind nicht schlecht", scherzte der Grieche nach dem Finale in der katalanischen Metropole. Zwar triumphierte Grand-Slam-Rekordchampion Nadal in Barcelona "erst" zum zwölften Mal - es war aber gut einen Monat vor den French Open auch schon wieder ein deutliches Zeichen an seine Konkurrenz.