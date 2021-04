1. FC Köln verpflichtet Dejan Ljubicic und sticht Eintracht Frankfurt aus

Deshalb entschied sich Ljubicic für Köln

Ljubicic ließ seinen Vertrag in Wien bewusst auslaufen

Der Mittelfeldspieler stand in dieser Saison in 26 Pflichtspielen auf dem Platz und war an sieben Treffern beteiligt. Er hatte seinen Vertrag bei Rapid aus bewusst nicht verlängert, in Coronazeiten wollte er sich die Wechseloption zum Nulltarif offenhalten.